Novo programa de Eliana na Globo terá formato estrangeiro e sem auditório
O novo programa de Eliana, em 2026, na Globo, já começa a ganhar esboço. A emissora se encontra em busca de um formato estrangeiro e promete definir o assunto até o mês de outubro. A informação é da coluna Outro Canal, do site F5.
O grande choque vem de que a próxima atração da loira não terá auditório, algo que ela já estava acostumada em sua passagem pela Record e SBT. Também não terá nenhum tipo de interação direta com o público, segundo o colunista Gabriel Vaquer.
A grande dúvida é se a atração vai ser exibida aos sábados ou aos domingos. Porém, existe força para o novo programa ser exibido aos domingos, antes do Domingão com Huck. É um dia que sempre foi o forte da apresentadora, que, no SBT, “engolia” o Hora do Faro, na Record.
Enquanto não apresenta a sua atração, Eliana comanda o Saia Justa, no GNT, e é escalada para atrações pontuais na TV aberta, como Movimento LED e Vem Que Tem, que será exibido em novembro, na época da Black Friday no país. A loira também marcou ponto em quadros do Fantástico.
