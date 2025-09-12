fechar
Marvel Zombies: trailer revela começo do apocalipse e pôster traz Wanda Maximoff como zumbi

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 12/09/2025 às 19:35
A Marvel Studios revelou hoje o primeiro trailer de Marvel Zombies, mostrando como tudo começa com uma mordida que desencadeia o apocalipse zumbi. A animação, que será lançada no dia 24 de setembro, terá quatro episódios disponíveis de uma vez só no Disney+.

O material também trouxe um pôster impactante de Wanda Maximoff como morta-viva. A Feiticeira Escarlate foi destacada como a Rainha dos Mortos, e terá a voz de Elizabeth Olsen, atriz que já interpretou a personagem em WandaVision e outros projetos live-action da Marvel.

Segundo a sinopse oficial, Marvel Zombies é uma continuação livre de What If…?, mostrando uma nova equipe de heróis tentando sobreviver enquanto vários super-heróis se transformam em monstros zumbis. A produção é dirigida por Bryan Andrews, conhecido por Samurai Jack, que promete reinventar o universo Marvel nesta nova aventura.

O elenco de vozes reúne nomes como David Harbour, Simu Liu, Randall Park, Florence Pugh, Hailee Steinfeld, Dominique Thorne, Iman Vellani e Todd Williams, trazendo uma nova geração de heróis para enfrentar a ameaça zumbi que se espalha pelo universo Marvel.

