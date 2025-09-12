Marvel Zombies: trailer revela começo do apocalipse e pôster traz Wanda Maximoff como zumbi

Segundo a sinopse oficial, Marvel Zombies é uma continuação livre de What If…?, mostrando uma nova equipe de heróis tentando sobreviver enquanto vários super-heróis se transformam em monstros zumbis. A produção é dirigida por Bryan Andrews, conhecido por Samurai Jack, que promete reinventar o universo Marvel nesta nova aventura.

O elenco de vozes reúne nomes como David Harbour, Simu Liu, Randall Park, Florence Pugh, Hailee Steinfeld, Dominique Thorne, Iman Vellani e Todd Williams, trazendo uma nova geração de heróis para enfrentar a ameaça zumbi que se espalha pelo universo Marvel.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br