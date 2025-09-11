fechar
Em crise, Melhor da Noite passa por novas mudanças na Band

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 11/09/2025 às 8:59
Atração substituta do Faustão na Band, o Melhor da Noite não caiu no gosto do público. No ar há dois anos e diante de diversas reformulações, a atração vai precisar passar por uma nova mudança para tentar fisgar o público na Grande São Paulo.

Sob o comando de Otaviano Costa e sendo exibida apenas três vezes na semana, o Melhor da Noite enfrenta sérios problemas de audiência, chegando a amargar o quinto lugar em diversas ocasiões.

Segundo informações do Portal NaTelinha, já existe a certeza na direção da Band que o Melhor da Noite não seguirá com o mesmo formato para 2026. A atração terá sua exibição ainda mais reduzida e corre o risco de sair do ar, caso a emissora não encontre um formato chamativo e principalmente, lucrativo.

Cabe lembrar que meses atrás, Otaviano Costa quase deixou a Band, sob a justificativa de que conduzir a atração o deixava longe da família, que mora no Rio de Janeiro.

