Ator de Amor Eterno morre aos 37 anos após cair de prédio

O ator Yu Menglong, conhecido por seu papel na série Amor Eterno, disponível na Netflix, faleceu aos 37 anos nesta quinta-feira (11) após cair de um prédio. A confirmação foi feita pelo estúdio que gerencia sua carreira, que também esclareceu que, após investigação policial, a hipótese de crime foi descartada.

“É com grande tristeza que informamos a todos que nosso amado Yu Menglong faleceu em 11 de setembro de 2025, após cair de um prédio. Após o trabalho da polícia, a suspeita criminal foi descartada. Desejamos que o falecido descanse em paz e que os que ficaram sejam fortes“, disse o comunicado oficial.

Nascido em 15 de junho de 1988, em Urumqi, no noroeste da China, Yu Menglong começou sua carreira em programas de talentos como My Show e Happy Boys, antes de migrar para a atuação. Em 2014, estreou na série The Loving Home e rapidamente chamou atenção do público. Ele também conquistou o prêmio de ator revelação no Golden Bud Network Film and Television Festival por sua participação em Jogo de Amor e Fantasia.

Ao longo de sua carreira, Yu Menglong se destacou em produções que ganharam reconhecimento internacional, como A Lenda do Mestre Chinês, O amor subsiste em duas mentes e A Lua Brilha para Você, todas disponíveis na Rakuten Viki. No entanto, foi seu papel em Amor Eterno que o consolidou como um dos atores mais queridos da nova geração chinesa.

A morte de Yu Menglong deixa fãs e colegas de profissão em luto, mas seu legado nas telinhas continua vivo através de suas atuações marcantes.

Yu Menglong (Foto: Reprodução/Netflix)

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br