Vermelho Sangue: saiba quando a série brasileira de vampiros e lobisomens estreia no Globoplay

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O Globoplay revelou há alguns dias o primeiro teaser oficial de Vermelho Sangue, série brasileira que mistura elementos de Crepúsculo e The Vampire Diaries. A produção promete trazer uma trama sobrenatural repleta de vampiros e lobisomens, mas com um toque brasileiro e uma abordagem contemporânea dos mitos clássicos.

Escrita por Rosane Svartman (Dona de Mim) e Claudia Sardinha (Malhação), a série inverte o gênero do lobisomem tradicional e foca na “lobimoça”, uma jovem que se transforma em lobo-guará nas noites de lua cheia. A narrativa busca abrasileirar o universo sobrenatural, unindo romance, suspense e fantasia de forma inédita.

A direção é assinada por Patricia Pedrosa (Cine Holliúdy), e o elenco reúne nomes como Leticia Vieira (Vale Tudo), Alanis Guillen (Pantanal), Laura Dutra (Irreversível), Rodrigo Lombardi (Carcereiros), Geoffrey Russell (Rio Connection) e Milhem Cortaz (Os Outros), garantindo uma combinação de talento e carisma na tela.

Vermelho Sangue estreia no catálogo do Globoplay no dia 2 de outubro. O teaser já está disponível, oferecendo aos fãs um primeiro vislumbre da atmosfera sombria, romântica e cheia de mistério que promete conquistar o público brasileiro.