Vermelho Sangue: saiba quando a série brasileira de vampiros e lobisomens estreia no Globoplay
O Globoplay revelou há alguns dias o primeiro teaser oficial de Vermelho Sangue, série brasileira que mistura elementos de Crepúsculo e The Vampire Diaries. A produção promete trazer uma trama sobrenatural repleta de vampiros e lobisomens, mas com um toque brasileiro e uma abordagem contemporânea dos mitos clássicos.
Escrita por Rosane Svartman (Dona de Mim) e Claudia Sardinha (Malhação), a série inverte o gênero do lobisomem tradicional e foca na “lobimoça”, uma jovem que se transforma em lobo-guará nas noites de lua cheia. A narrativa busca abrasileirar o universo sobrenatural, unindo romance, suspense e fantasia de forma inédita.
A direção é assinada por Patricia Pedrosa (Cine Holliúdy), e o elenco reúne nomes como Leticia Vieira (Vale Tudo), Alanis Guillen (Pantanal), Laura Dutra (Irreversível), Rodrigo Lombardi (Carcereiros), Geoffrey Russell (Rio Connection) e Milhem Cortaz (Os Outros), garantindo uma combinação de talento e carisma na tela.
Vermelho Sangue estreia no catálogo do Globoplay no dia 2 de outubro. O teaser já está disponível, oferecendo aos fãs um primeiro vislumbre da atmosfera sombria, romântica e cheia de mistério que promete conquistar o público brasileiro.