Talíz explica saída polêmica no Estrela da Casa: “Muito difícil”

Talíz, cantora, na última segunda-feira (8), foi eliminada do Estrela da Casa por um décimo de diferença. A artista que apostou na música Fora da Lei, de Ed Motta, reconhece que não mandou bem.

“Essa semana foi muito difícil para mim. Eu tive uma apresentação muito aquém do que eu tinha desejado na semana passada, e eu passei a semana inteira pensando sobre hoje, pensando em me superar”, desabafou em entrevista a Lucas Lima, no Palco Estrela da Casa.

“Quando eu cheguei no camarim, eu falei para o pessoal: ‘estou feliz, porque eu fiz uma apresentação melhor do que a da semana passada’. Eu acho que eu consegui fazer aquilo que eu tinha ensaiado durante a semana, mas eu tô aqui, aconteceu”, revelou.

Na rede social X, os internautas se mostraram revoltados com o resultado. “Sacanagem a Talíz eliminada”, “Como a Taliz foi eliminada? Pelo amor de Deus, alguém precisa ser preso agora!”, “Um absurdo”, dispararam.

Talíz reconhe que as provas de composição foram bastante desafiadoras para ela. “Eu já sabia que as provas de composição seriam uma dificuldade para mim. Desde os processos iniciais, eu falei: ‘o meu processo criativo, o meu processo de composição é muito introspectivo’. Eu sou uma pessoa introspectiva”, disse.