Observatório da Tv | Notícia

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 09/09/2025 às 14:02
Sem Rastros: Mistério e drama no filme de 2023 no Prime Video - Observatório da TV

Disponível no Prime Video, Sem Rastros (título original Immerstill, 2023) é um drama austríaco dirigido por Eva Spreitzhofer. A trama acompanha Lisa (Christina Cervenka), que retorna à sua vila natal após o desaparecimento misterioso de sua irmã mais nova.

Determinada a encontrar respostas, ela inicia sua própria investigação, descobrindo um corpo próximo ao rio, o que intensifica o mistério. Em meio ao caos emocional, Lisa se une a seu ex-namorado para desvendar os segredos que envolvem o desaparecimento das duas jovens, incluindo sua própria irmã.

O elenco conta também com Michael Glantschnig, Dominik Warta e Julia Cencig. A direção de Spreitzhofer é marcada por uma abordagem intimista e sensível, retratando a complexidade das relações familiares e os dilemas pessoais enfrentados pelos personagens. A cinematografia utiliza planos fechados e iluminação suave para intensificar a conexão emocional com a protagonista.

Sem Rastros oferece uma reflexão sobre os limites da verdade e os segredos que podem moldar destinos. A atuação de Christina Cervenka e a direção cuidadosa contribuem para uma narrativa envolvente, que mantém o espectador atento ao desenrolar dos acontecimentos.

