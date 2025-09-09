Sem Rastros: Mistério e drama no filme de 2023 no Prime Video
Disponível no Prime Video, Sem Rastros (título original Immerstill, 2023) é um drama austríaco dirigido por Eva Spreitzhofer. A trama acompanha Lisa (Christina Cervenka), que retorna à sua vila natal após o desaparecimento misterioso de sua irmã mais nova.
Determinada a encontrar respostas, ela inicia sua própria investigação, descobrindo um corpo próximo ao rio, o que intensifica o mistério. Em meio ao caos emocional, Lisa se une a seu ex-namorado para desvendar os segredos que envolvem o desaparecimento das duas jovens, incluindo sua própria irmã.
O elenco conta também com Michael Glantschnig, Dominik Warta e Julia Cencig. A direção de Spreitzhofer é marcada por uma abordagem intimista e sensível, retratando a complexidade das relações familiares e os dilemas pessoais enfrentados pelos personagens. A cinematografia utiliza planos fechados e iluminação suave para intensificar a conexão emocional com a protagonista.
Sem Rastros oferece uma reflexão sobre os limites da verdade e os segredos que podem moldar destinos. A atuação de Christina Cervenka e a direção cuidadosa contribuem para uma narrativa envolvente, que mantém o espectador atento ao desenrolar dos acontecimentos.
