SBT resgata novela Rubi para alavancar audiência

A novela mexicana Rubi, protagonizada por Bárbara Mori, será novamente reprisada no SBT, dia 15 de setembro. A intenção é a trama fazer uma dobradinha com a icônica Maria do Bairro, que já está sendo reprisada no início da tarde na emissora.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, a emissora de Silvio Santos já cogitava a reprise da novela mexicana desde março. Porém, só bateu o martelo da quarta reprise da trama somente agora.

Para quem não lembra, a trama aborda a história de uma moça que não poupa esforços para atrair homens e obter riqueza. Originalmente, a trama foi lançada no Canal de Las Estrellas, na Televisa, em outubro de 2004. Porém, no Brasil, estreou em fevereiro de 2025.

O SBT, em sua nova fase, voltou a apostar tudo em novelas mexicanas. Recentemente, a emissora reprisou nas tardes A Usurpadora, trama protagonizada por Gabriela Spanic como apresentadora.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br