Daniela Lima dá volta por cima e arruma novo emprego após demissão da Globo

Daniela Lima, jornalista, está de casa nova. A profissional foi contratada não pelo SBT, como era algo que estava sendo ventilado, mas pelo portal de notícias Uol. Ela vai comandar uma atração no UOL News.

“É com imensa alegria que me somo ao time incrível do UOL, um canhão de audiência e uma referência no jornalismo profissional e plural. Chego com muita vontade de contribuir com informação relevante e exclusiva nas diversas plataformas do grupo, para alcançar o público aonde quer que ele esteja. Não vejo, hoje, ninguém tão bem posicionado nos meios digitais. Vem exatamente daí todo o meu entusiasmo com a nova fase”, disse a jornalista.

O diretor de conteúdo do portal, Murilo Garavello, comentou sobre a contratação da jornalista. “Daniela é uma das jornalistas com mais acesso a quem decide os rumos do país. Sua capacidade de apurar e analisar os bastidores vai abrilhantar as coberturas do UOL”, comentou.

Daniela Lima foi demitida da GloboNews no início de agosto. Na ocasião, a emissora frisou que estava passando por um processo de “renovação do quadro”, logo precisou tomar essa atitude. “Como parte do movimento permanente de renovação do quadro do canal, Eliane Cantanhêde, Daniela Lima e Mauro Paulino não integram mais o time da GloboNews. A GloboNews agradece a eles a valiosa parceria na apresentação e análise dos importantes acontecimentos políticos do Brasil e do mundo”, ressaltou.

