Apagada em Vale Tudo, Ramille é confirmada em novela sertaneja
A atriz Ramille é mais um nome confirmado na nova novela das sete da Globo, Coração Acelerado, que abordará o universo sertanejo. A informação foi da coluna Play, do jornal O Globo.
Atualmente, a atriz é a jovem Fernanda no remake de Vale Tudo. Na trama, ela faz par romântico com Pedro Waddington, o Tiago Roitman da trama. Contudo, a personagem aparece pouco e não tem o mesmo destaque que ela ganhou quando participou de Família é Tudo (2024), quando roubou a cena com a Andrômeda.
Além de Ramille, outros nomes de peso foram confirmados na trama de Maria Helena Nascimento e Izabel de Oliveira, como Isabelle Drummond, Filipe Bragança, Stepan Nercessian, Leandra Leal, Letícia Spiller, Isadora Cruz, Gabz e tantos outros.
Com direção de Carlos Araújo, Coração Acelerado começará a ser gravada em outubro. A trama vai substituir Dona de Mim, em janeiro de 2026.
