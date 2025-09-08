Flop? Cazé TV humilha GE TV e marca audiência absurda com NFL

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O novo canal do YouTube da Globo, GE TV, já começa a dar dor de cabeça para a emissora. Na última sexta-feira (5), com a transmissão do NFL, futebol americano, entre Kansas City Chiefs x Los Angeles Chargers, prevaleceu a tradição, ou seja, a Cazé TV.

Segundo a coluna Outro Canal, do site F5, o canal de Casimiro Abreu conquistou picos de 430 mil espectadores simultâneos. O novo canal, GE TV, teve apenas 170 mil visualizações. Resumindo: 1,2 milhão na Cazé TV e 9 milhões no novo canal da Globo.

Na última quinta-feira (4), estreou o GE TV e logo foram transmitindo a partida Brasil x Chile, que aconteceu em solo brasileiro, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Eles chegaram a conquistar 1,4 milhão de telespectadores. Mas, segundo o colunista Gabriel Vaquer, a meta da Globo com o novo canal estava na casa dos 5 milhões.

Atualmente, o GE TV e Cazé TV estão em uma verdadeira guerra para conseguir os eventos esportivos mais relevantes do país e no exterior.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br