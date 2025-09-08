Estrela da Casa: Público salva cantor que errou letra de Raul Seixas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Clique aqui e escute a matéria

Na noite do último domingo (7), no Estrela da Casa, no momento Duelo, Janício acabou vencendo a disputa e ficou com a imunidade. Mesmo tendo esquecido a letra da música Tente Outra Vez, clássico de Raul Seixas.

Janício disputou com Gabriel Smaniotto. O seu concorrente apostou em Do Seu Lado, do grupo mineiro Jota Quest. Porém, o cantor que errou a letra da música recebeu a elevada nota 9,21 do público. Na rede social X, muitos internautas se mostraram revoltados com o resultado.

“Raul Seixas rolou no túmulo, mas o outro também é sofrido”, “Horrível, errou a letra, foi totalmente manipulado”, “Errou a letra toda e ganhou “, “Piada. O cara perdeu facilmente o duelo hoje, esqueceu só a letra toda de Raul Seixas”, dispararam.

Em conversa com Brenno Casagrande, Janício confessou que, de fato, esqueceu a letra da música do cantor baiano. “Melhor interpretação que você fez, de longe”, exagerou o cantor baiano.