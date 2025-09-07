fechar
Presidente da Globo é escolhido ‘personalidade do mundo’ por Emmy Internacional

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 07/09/2025 às 15:04
João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo, vai ser homenageado como Personalidade do Mundo, na luxuosa premiação do Emmy Internacional, nos Estados Unidos. Afinal de contas, o grupo de mídia brasileiro comemorou 100 anos.

O presidente da Academia Internacional de Artes e Ciências Televisivas, Bruce Paisner, justificou a escolha do presidente para essa relevante categoria na premiação.

“Marinho dedicou a carreira a reforçar o compromisso do grupo com produções de qualidade, com responsabilidade social e, acima de tudo, com o jornalismo independente”, explicou.

A família Marinho já tem tradição de receber essa grande homenagem. Roberto Marinho foi felizardo com a premiação em dois momentos: 1976 e 1983. O filho dele, Roberto Irineu Marinho, foi contemplado em 2014.

