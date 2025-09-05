Presidente da Globo é escolhido ‘personalidade do mundo’ por Emmy Internacional
João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo, vai ser homenageado como Personalidade do Mundo, na luxuosa premiação do Emmy Internacional, nos Estados Unidos. Afinal de contas, o grupo de mídia brasileiro comemorou 100 anos.
O presidente da Academia Internacional de Artes e Ciências Televisivas, Bruce Paisner, justificou a escolha do presidente para essa relevante categoria na premiação.
“Marinho dedicou a carreira a reforçar o compromisso do grupo com produções de qualidade, com responsabilidade social e, acima de tudo, com o jornalismo independente”, explicou.
A família Marinho já tem tradição de receber essa grande homenagem. Roberto Marinho foi felizardo com a premiação em dois momentos: 1976 e 1983. O filho dele, Roberto Irineu Marinho, foi contemplado em 2014.
