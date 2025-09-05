Agoniada, SBT muda horário do Casos de Família e se compadece do Aqui Agora
Em seu ritmo frenético, o SBT achou melhor mudar o horário do programa Casos de Família, comandado por Christina Rocha. As mudanças passam a valer a partir da próxima segunda-feira (8), tendo sido motivadas pelo fim da trama A Caverna Encantada, que termina nesta sexta-feira (5).
Se antes o programa da apresentadora era exibido às 14h45, agora foi transferido para 17h, depois do Fofocalizando. Por causa disso, a atração de Luiz Bacci, Alô Você, terá três horas no ar, sendo exibida das 11h às 14h.
O Aqui Agora, comandado por Geraldo Luís, que era dúvida na grade da emissora pela baixa audiência, ganhou uma sobrevida na emissora de Silvio Santos. Sua versão nacional será exibida das 18h às 18h30. Já para a Grande São Paulo, entre 18h30 às 19h45.
Por falar em Casos de Família, recentemente aconteceu um episódio de agressão em pleno palco do programa. Um homem teria partido para cima da sua ex-namorada. Indignada, Christina Rocha se manifestou: “Seu covarde! Não vai bater em mulher aqui!”, disparou.
