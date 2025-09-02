Tudo o que você precisa saber sobre Tiago Scheuer, novo âncora do Hora Um
Tiago Scheuer é o novo âncora do telejornal Hora Um, exibido nas madrugadas pela Globo. Ele vai deixar o comando do Bom Dia São Paulo, em uma série de mudanças que a emissora divulgou na última segunda-feira (1º), com a saída de William Bonner do Jornal Nacional.
O jornalista é da cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Entrou na faculdade de jornalismo entre 2001 e 2005. Nisso, começou lentamente a conquistar seu espaço. Primeiro, na rádio Transamérica, depois na Record, como repórter esportivo, no período entre 2006 e 2008.
Em 2010, tomou uma decisão radical em morar na Alemanha e ser correspondente no canal Deutsche Welle. Mas não ficou muito tempo, retornado ao Brasil para trabalhar em uma afiliada da Globo em Blumenau.
Tiago Scheuer participou dos principais telejornais da emissora, como Jornal Nacional, Jornal Hoje, Bom Dia Brasil e Bom Dia São Paulo. Na rede social X, o jornalista está sempre interagindo com os fãs.
