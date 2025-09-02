O Céu da Meia-Noite: Uma jornada de solidão e esperança na Netflix
Lançado em 2020 na Netflix, O Céu da Meia-Noite (The Midnight Sky) é um filme de ficção científica dirigido e estrelado por George Clooney. A trama acompanha Augustine (Clooney), um cientista solitário no Ártico após uma catástrofe global que torna a Terra inabitável. Ele tenta impedir que a tripulação da nave Aether, liderada por Sully (Felicity Jones), retorne ao planeta, pois a comunicação com a Terra foi perdida e o planeta está deserto.
O filme é uma adaptação do romance Good Morning, Midnight, de Lily Brooks-Dalton. Além de Clooney e Jones, o elenco conta com David Oyelowo, Tiffany Boone, Demián Bichir e Kyle Chandler. A produção foi filmada em locações no Ártico e no espaço, utilizando efeitos especiais para criar uma atmosfera imersiva.
O Céu da Meia-Noite recebeu críticas mistas. O Rotten Tomatoes registrou uma taxa de aprovação de 53% entre os críticos, com uma avaliação média de 5,9/10, destacando a atuação de Clooney e os temas emocionais do filme. No entanto, alguns críticos apontaram que o filme carece de profundidade dramática para corresponder à sua escala narrativa.
Disponível na Netflix, O Céu da Meia-Noite oferece uma reflexão sobre solidão, sobrevivência e a busca por conexão em tempos de adversidade.
