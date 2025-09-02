Conheça Cristiana Sousa Cruz, a nova editora-chefe do Jornal Nacional
Cristina Sousa Cruz é a nova editora-chefe do Jornal Nacional. Ela ocupa o lugar de William Bonner, que na última segunda-feira (1º) anunciou sua saída do telejornal. César Tralli assumirá somente a bancada, não acumulando duas funções como era o seu antecessor.
A jornalista sempre teve posição de relevância na emissora, vide quando foi chefe do escritório da Globo em Nova York, nos Estados Unidos. Também fez sua assinatura em diversos programas da GloboNews, como diretora, e ocupa atualmente a função de editora-chefe adjunta de Bonner. Ou seja, ela já é bastante familiarizada com o telejornal mais famoso do país.
Na época da tragédia do World Trade Center, em 2001, era a editora internacional do Jornal Nacional e também do Bom Dia Brasil. Cristina só voltou ao Brasil em 2018 e foi diretamente trabalhar na GloboNews.
Em relação a Bonner, ele não sairá da Globo. O jornalista vai comandar o Globo Repórter, ao lado de Sandra Annenberg.
