fechar
Observatório da Tv | Notícia

Conheça Cristiana Sousa Cruz, a nova editora-chefe do Jornal Nacional

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 02/09/2025 às 16:53
Conheça Cristiana Sousa Cruz, a nova editora-chefe do Jornal Nacional
Conheça Cristiana Sousa Cruz, a nova editora-chefe do Jornal Nacional - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Cristina Sousa Cruz é a nova editora-chefe do Jornal Nacional. Ela ocupa o lugar de William Bonner, que na última segunda-feira (1º) anunciou sua saída do telejornal. César Tralli assumirá somente a bancada, não acumulando duas funções como era o seu antecessor.

A jornalista sempre teve posição de relevância na emissora, vide quando foi chefe do escritório da Globo em Nova York, nos Estados Unidos. Também fez sua assinatura em diversos programas da GloboNews, como diretora, e ocupa atualmente a função de editora-chefe adjunta de Bonner. Ou seja, ela já é bastante familiarizada com o telejornal mais famoso do país.

Na época da tragédia do World Trade Center, em 2001, era a editora internacional do Jornal Nacional e também do Bom Dia Brasil. Cristina só voltou ao Brasil em 2018 e foi diretamente trabalhar na GloboNews.

Em relação a Bonner, ele não sairá da Globo. O jornalista vai comandar o Globo Repórter, ao lado de Sandra Annenberg.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

O universo vai revelar um romance secreto que muda o destino de 3 signos
Signo

O universo vai revelar um romance secreto que muda o destino de 3 signos
Juliana Paes deve voltar à Globo na próxima novela de Walcyr Carrasco
Globo

Juliana Paes deve voltar à Globo na próxima novela de Walcyr Carrasco

Compartilhe

Tags