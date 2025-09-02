Camila Morrone será protagonista da nova série da Netflix, A Era da Inocência

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Netflix escalou Camila Morrone, conhecida por Daisy Jones & The Six, para viver a protagonista da série A Era da Inocência, adaptação do clássico de Edith Wharton. Morrone dará vida à Condessa Ellen Olenska, mulher de espírito livre que retorna à Nova York de 1870 após um casamento fracassado com o conde polonês Stanilsas Olenski.

A trama acompanhará o conflito entre Ellen e sua prima conservadora, May Welland (interpretada por Kristine Froseth), que disputa o coração de Newland Archer (Ben Radcliffe). Também está confirmada Margot Martindale como Manson-Mingott May, avó de Ellen, trazendo humor e irreverência à história.

Escrita e comandada por Emma Frost, responsável por The White Queen e The Spanish Princess, a série explorará temas como liberdade, dever, identidade e as várias formas do amor. A Netflix promete uma adaptação fiel ao romance, mas que dialoga com uma nova geração, questionando o que é amor e desejo, e se devemos nos guiar pela razão ou pelo coração.

Embora ainda não haja data de estreia, a plataforma reforçou que adaptações literárias como esta têm o poder de cativar novos públicos e revitalizar o interesse pelo material original. A Era da Inocência já teve diversas versões, incluindo o filme de 1993 dirigido por Martin Scorsese, com Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer e Winona Ryder.

