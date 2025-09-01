Tremembé: Prime Video divulga data de estreia da minissérie que revisita crimes nacionais chocantes
A produção original brasileira mais aguardada do ano, Tremembé, finalmente teve sua data de estreia anunciada. A minissérie chegará ao Prime Video em 31 de outubro, uma sexta-feira, prometendo mergulhar nos bastidores de alguns dos crimes mais impactantes da história recente do país. O anúncio veio acompanhado de novas imagens que mostram o cuidado com a cenografia, caracterização e arte, despertando ainda mais curiosidade sobre a trama ambientada na prisão dos famosos.
Composta por cinco episódios de aproximadamente 45 minutos, Tremembé explorará o cotidiano carcerário e o perfil psicológico dos detentos, apresentando intrigas, alianças inesperadas e até triângulos amorosos. A produção é baseada em livros de true crime de Ulisses Campbell, como Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido e Suzane: assassina e manipuladora, que também assina o roteiro ao lado de Vera Egito, Juliana Rosenthal, Thays Berbe e Maria Isabel Iorio. A direção geral ficará a cargo de Vera Egito, com episódios dirigidos por Daniel Lieff e produção associada de Marina Ruy Barbosa.
O elenco de peso dará vida a figuras que marcaram o noticiário criminal brasileiro. Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos por planejar o assassinato dos próprios pais, ao lado de Felipe Simas como Daniel Cravinhos e Kelner Macêdo como Cristian Cravinhos. Carol Garcia assume o papel de Elize Matsunaga, enquanto Bianca Comparato e Lucas Oradovschi dão vida a Anna Carolina e Alexandre Nardoni, envolvidos na morte da filha de cinco anos.
A minissérie também abordará outros casos emblemáticos, como o sequestro e assassinato de um adolescente com Letícia Rodrigues interpretando Sandra Regina Gomes, e os crimes sexuais do ex-médico Roger Abdelmassih, vivido por Anselmo Vasconcelos. Com direção cuidadosa, elenco de peso e roteiro baseado em casos reais, Tremembé promete oferecer um olhar profundo sobre os conflitos internos e as relações de poder dentro de uma das prisões mais conhecidas do país.