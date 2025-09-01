Internautas vibram com Ana Paula Arósio divulgando reprise de Terra Nostra: “Diva”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ana Paula Arósio, atriz, apareceu em uma interação inusitada com Thiago Lacerda, ator, para divulgar a reprise de Terra Nostra, que vai ao ar nesta segunda-feira (1º), na Edição Especial.

“Oi, Ana. Sei que você está longe, mas precisava muito te contar o que a Globo preparou para setembro”, diz o ator animado. “Amore mio, acha que já não sei? Em setembro, todo mundo vai matar a saudade do Mateo e da Giuliana”, responde à atriz, interagindo em uma chamada de vídeo com o ex-colega.

Na trama, os artistas formaram o par romântico que está na galeria dos mais marcantes das novelas, Giuliana e Matteo. Na rede social X, os internautas vibraram com a presença da estrela. “Ela é muito linda”, “Incrível como os dois continuam lindos”, “Mais um milhão pra conta da diva”, “Continua lindíssima”, “Ela nasceu pra brilha”, “Maravilhosa demais”, foram alguns comentários.

A Globo não pensa em reprisar Terra Nostra em sua íntegra. A trama, que tem 221 capítulos, na sua reprise vai ter apenas 150 capítulos, uma forma da emissora evitar a famosa “barriga” da obra.