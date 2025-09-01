fechar
Observatório da Tv | Notícia

Internautas vibram com Ana Paula Arósio divulgando reprise de Terra Nostra: “Diva”

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 01/09/2025 às 14:07
Internautas vibram com Ana Paula Arósio divulgando reprise de Terra Nostra: “Diva”
Internautas vibram com Ana Paula Arósio divulgando reprise de Terra Nostra: “Diva” - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Ana Paula Arósio, atriz, apareceu em uma interação inusitada com Thiago Lacerda, ator, para divulgar a reprise de Terra Nostra, que vai ao ar nesta segunda-feira (1º), na Edição Especial.

Oi, Ana. Sei que você está longe, mas precisava muito te contar o que a Globo preparou para setembro”, diz o ator animado. “Amore mio, acha que já não sei? Em setembro, todo mundo vai matar a saudade do Mateo e da Giuliana”, responde à atriz, interagindo em uma chamada de vídeo com o ex-colega.

Na trama, os artistas formaram o par romântico que está na galeria dos mais marcantes das novelas, Giuliana e Matteo. Na rede social X, os internautas vibraram com a presença da estrela. “Ela é muito linda”, “Incrível como os dois continuam lindos”, “Mais um milhão pra conta da diva”, “Continua lindíssima”, “Ela nasceu pra brilha”, “Maravilhosa demais”, foram alguns comentários.

A Globo não pensa em reprisar Terra Nostra em sua íntegra. A trama, que tem 221 capítulos, na sua reprise vai ter apenas 150 capítulos, uma forma da emissora evitar a famosa “barriga” da obra.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Guillermo Pendino pode assumir a direção da Band nas próximas semanas
Band

Guillermo Pendino pode assumir a direção da Band nas próximas semanas
Eliminada no Estrela da Casa, Nirah lamenta falta de espaço para o tecnomelody
Ana Clara Lima

Eliminada no Estrela da Casa, Nirah lamenta falta de espaço para o tecnomelody

Compartilhe

Tags