Por Redação - Observatório da TV Publicado em 30/08/2025 às 8:28
Domingo Maior – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Neste domingo (31), às 00h35 no Domingo Maior, a TV Globo exibe o filme Batman Begins.

Ficha Técnica:

Batman Begins
Título Original: Batman Begins
País de Origem: Americana Ano de Produção: 2005
Diretor: Christopher Nolan
Elenco: Christian Bale; Gary Oldman; Katie Holmes; Liam Neeson; Michael Caine; Morgan Freeman
Classe: Ação, Aventura

Sinopse:

Anos depois da morte dos pais, Bruce Wayne retorna a Gotham-City para lutar pela justiça, agora revelado em seu alter-ego Batman.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

