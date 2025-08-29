Rede TV! mostra sua força e renova contrato para exibir Campeonato Alemão
Clique aqui e escute a matéria
A Rede TV! renovou o contrato para exibir o famoso Campeonato Alemão em sua grade. O acordo aconteceu na última quinta-feira (28), em acordo com a Bundesliga, e vai exibir a temporada 2025/2026. A informação foi compartilhada pelo colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.
Como combinado, a emissora paulista vai exibir uma partida por rodada, com a narração de Marcelo do Ó, Fernando Fontana e Napoleão de Almeida. As competições acontecem aos domingos, às 12h30, em pleno ao vivo.
Em uma cobertura pesada, a Rede TV!, por volta das 12h, vai mostrar uma série de análises, algumas matérias especiais para a ocasião, um balanço das rodadas, algo comum nesse tipo de cobertura em outras emissoras. A partida que vai dar a largada é Dortmund e Union Berlin.
A Rede TV! lutou para manter o Campeonato Alemão em sua grade, devido à boa audiência que sempre representou. Além disso, sempre fechou interessantes cotas de publicidade com as partidas.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br