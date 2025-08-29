Reality policial famoso volta a ser exibido em canal fechado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Para quem estava com saudade, o reality Polícia em Ação, que registra as operações da polícia nos Estados Unidos, voltará a ser exibido na próxima sexta-feira (5), no canal fechado A&E.

“A série oferece uma visão transparente dos encontros diários entre a polícia e os civis, de apreensão de drogas, prostituição, perseguições em alta velocidade e brigas domésticas, a roubo de carros e violência de gangues”, reforçou o comunicado da emissora.

Logo de cara, o canal vai exibir seis episódios em sequência, na nova temporada, a partir das 17h30. Com direito a muitas coisas inusitadas, como perseguição em Oklahoma, um touro solto no Texas e um grave acidente de carro na Flórida. Com o acréscimo de perseguição em Kentucky, apreensão de drogas em Utah e uma perseguição a pé em Connecticut.

Para completar, no pacote, tem uma agressão em plena Carolina do Sul, uma abordagem inusitada com um motorista bêbado na Flórida, tiroteio entre gangues, apreensão de drogas no Texas e um caso de resistência à prisão.

