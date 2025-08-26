Um professor disfarçado de matador: comédia, ação e dilemas morais no Prime Video

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Assassino por Acaso é uma comédia de ação que mistura humor, suspense e dilemas éticos, disponível no Prime Video. Dirigido por Richard Linklater e estrelado por Glen Powell, o filme é inspirado em uma história real e apresenta uma trama envolvente e cheia de reviravoltas.

A história segue Gary Johnson, um professor universitário que se infiltra no mundo do crime fingindo ser um assassino de aluguel. Sua missão é capturar criminosos reais, mas tudo muda quando ele conhece Madison, uma mulher que tenta contratá-lo para eliminar seu marido abusivo. A situação se complica à medida que Gary se envolve emocionalmente com ela, colocando em risco sua identidade e a operação policial.

A crítica especializada elogia o desempenho de Glen Powell e a direção de Linklater, destacando o equilíbrio entre comédia e tensão. O filme também é elogiado por sua abordagem inteligente dos temas de identidade e moralidade.

Assassino por Acaso oferece uma experiência cinematográfica única, com uma mistura de gêneros que mantém o espectador intrigado do início ao fim.

