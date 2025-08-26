Um professor disfarçado de matador: comédia, ação e dilemas morais no Prime Video
Clique aqui e escute a matéria
Assassino por Acaso é uma comédia de ação que mistura humor, suspense e dilemas éticos, disponível no Prime Video. Dirigido por Richard Linklater e estrelado por Glen Powell, o filme é inspirado em uma história real e apresenta uma trama envolvente e cheia de reviravoltas.
A história segue Gary Johnson, um professor universitário que se infiltra no mundo do crime fingindo ser um assassino de aluguel. Sua missão é capturar criminosos reais, mas tudo muda quando ele conhece Madison, uma mulher que tenta contratá-lo para eliminar seu marido abusivo. A situação se complica à medida que Gary se envolve emocionalmente com ela, colocando em risco sua identidade e a operação policial.
A crítica especializada elogia o desempenho de Glen Powell e a direção de Linklater, destacando o equilíbrio entre comédia e tensão. O filme também é elogiado por sua abordagem inteligente dos temas de identidade e moralidade.
Assassino por Acaso oferece uma experiência cinematográfica única, com uma mistura de gêneros que mantém o espectador intrigado do início ao fim.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br