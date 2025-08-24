fechar
Adolescência terá uma 2ª temporada na Netflix? Saiba os detalhes da possível continuação

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 24/08/2025 às 20:44
Depois de se tornar um fenômeno mundial, Adolescência pode não parar em apenas quatro episódios. A minissérie britânica, que estreou em março na Netflix, ultrapassou a marca de 114 milhões de visualizações e já aparece entre as produções mais assistidas da história da plataforma — superando títulos como O Gambito da Rainha e Bridgerton.

Embora a trama tenha sido inicialmente concebida como uma obra fechada, os bastidores já indicam que uma segunda temporada está em discussão. Quem confirmou foi a Plan B, produtora de Brad Pitt, responsável pela realização da série. Em entrevista ao Deadline, os copresidentes Dede Gardner e Jeremy Kleiner revelaram que conversas com o diretor Philip Barantini sobre “a próxima fase” do projeto já estão em andamento.

O impasse? Stephen Graham, que cocriou e estrelou a série, declarou que não pensa em uma continuação direta, mas cogita algo derivado, como um possível prelúdio. Ainda assim, a Plan B estaria tentando convencê-lo a expandir a história original.

Além do enredo marcante, Adolescência chamou atenção pela forma como foi filmada: cada episódio é um verdadeiro plano-sequência, sem cortes aparentes do começo ao fim. A proposta técnica audaciosa deu ainda mais intensidade ao drama vivido pelos personagens.

Com uma trajetória meteórica, a série já soma mais de 17 milhões de visualizações completas só na última semana, e tem tudo para ultrapassar Dahmer: Um Canibal Americano — atualmente com 115 milhões — nos próximos dias. Ficar no mesmo patamar de Stranger Things e Wandinha, porém, ainda parece distante.

Enquanto a Netflix ainda não confirma oficialmente uma nova temporada, os bastidores já se movimentam. E, pelo impacto causado em tão pouco tempo, o público certamente está pronto para voltar a esse universo intenso — seja com continuação, prelúdio ou algo totalmente inédito.

