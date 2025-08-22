Web fica histérica após Maria de Fátima ser desmascarada por Afonso em Vale Tudo
No capítulo desta quinta-feira (21), em Vale Tudo, foi ao ar a grande cena: Afonso (Humberto Carrão) flagra sua esposa, Maria de Fátima (Bella Campos), com roupas íntimas em um apartamento. Furioso, o riquinho gritou, deu um soco no malandro e assustou os telespectadores.
“QUE SABOR ESSA BAIXARIAAAA, mas não me comove, ele traiu a Solange com a Fátima depois traiu a Fátima com a Solange ele está é com raiva porque não pensou em trair primeiro”, “O cara tá comendo a mãe e a esposa do Afonso. Craque da rodada”, foram alguns comentários.
Além do sucesso nas redes sociais, o capítulo decisivo elevou a audiência da Globo. Nesta quinta, a trama de Manuela Dias emplacou 27,6 pontos de audiência e chegou a picos de 28,3, na Grande São Paulo, segundo o site TV Pop.
Vale Tudo termina em outubro. Em seu lugar, entra a novela Três Graças, de Aguinaldo Silva, que tem a missão de manter os bons índices de audiência do remake de Manuela Dias.