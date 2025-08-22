fechar
Observatório da Tv | Notícia

Chef de Alto Nível fisga público jovem na Globo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 22/08/2025 às 18:18
Chef de Alto Nível fisga público jovem na Globo
Chef de Alto Nível fisga público jovem na Globo - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A Globo, na última quinta-feira (21), confirmou a segunda temporada do Chef de Alto Nível. Além de crescer a audiência do horário nobre da emissora em 15%, atraiu o público jovem.

Segundo dados do Kantar Ibope, compartilhado na coluna Outro Canal, do site F5, o reality culinário obteve média de 15 pontos na Grande São Paulo. Um aumento de 8%, resultando em 14 pontos e 29% de participação. No Rio de Janeiro, a atração teve 18 pontos.

O reality, comandado por Ana Maria Braga, conseguiu atrair os jovens. Segundo o colunista, entre o público 18 e 24 anos e de 4 a 11 anos, a atração teve um aumento de 50% de audiência. Além disso, conseguiu atrair bastante o público feminino de classe com poder aquisitivo alto, AB.

O GNT, que reprisava o reality culinário, também foi beneficiado com o boom do programa, obtendo mais de 2,3 milhões de pessoas sintonizadas no programa e também no spin-off da atração, o Cozinha de Alto Nível.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Um sinal do destino chega pra 2 signos exatamente no dia 28 de agosto
Signo

Um sinal do destino chega pra 2 signos exatamente no dia 28 de agosto
Sorte rara atinge esses 3 signos entre os dias 10 e 14 de setembro
Signo

Sorte rara atinge esses 3 signos entre os dias 10 e 14 de setembro

Compartilhe

Tags