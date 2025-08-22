5 séries lançadas em 2025 para maratonar no fim de semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nada melhor do que aproveitar o fim de semana para mergulhar em boas histórias. E 2025 já trouxe uma leva de séries instigantes, com tramas que vão do suspense psicológico ao drama histórico. Se você está em busca de novidades para maratonar, separamos cinco produções lançadas este ano que vêm conquistando o público e prometem prender sua atenção do primeiro ao último episódio.

1. The Pitt (Max)

Este drama médico acompanha o Dr. Michael “Robby” Robinavich e sua equipe durante turnos intensos de 15 horas no fictício Pittsburgh Trauma Medical Hospital. A série foi elogiada por sua autenticidade e profundidade emocional, oferecendo uma visão realista do ambiente hospitalar.