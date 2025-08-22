fechar
Observatório da Tv | Notícia

5 séries lançadas em 2025 para maratonar no fim de semana

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 22/08/2025 às 20:59
5 séries lançadas em 2025 para maratonar no fim de semana
5 séries lançadas em 2025 para maratonar no fim de semana - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Nada melhor do que aproveitar o fim de semana para mergulhar em boas histórias. E 2025 já trouxe uma leva de séries instigantes, com tramas que vão do suspense psicológico ao drama histórico. Se você está em busca de novidades para maratonar, separamos cinco produções lançadas este ano que vêm conquistando o público e prometem prender sua atenção do primeiro ao último episódio.

1. The Pitt (Max)

Este drama médico acompanha o Dr. Michael “Robby” Robinavich e sua equipe durante turnos intensos de 15 horas no fictício Pittsburgh Trauma Medical Hospital. A série foi elogiada por sua autenticidade e profundidade emocional, oferecendo uma visão realista do ambiente hospitalar.

2. Adolescência (Netflix)

Criada por Jack Thorne e Stephen Graham, esta minissérie britânica de drama criminal gira em torno de Jamie Miller, um estudante de 13 anos acusado de assassinar uma colega de classe. A série recebeu aclamação da crítica por sua direção, roteiro e atuações, alcançando uma aprovação de 99% no Rotten Tomatoes.

3. Se a Vida Te der Tangerinas (Netflix)

Este drama sul-coreano ambientado na década de 1950 na Ilha de Jeju segue Ae-soon, uma jovem sonhadora, e Gwan-sik, um homem reservado, enquanto enfrentam desafios e um romance inesperado. A série foi amplamente elogiada por suas atuações, roteiro e direção, recebendo o prêmio de Melhor Drama no 61.º Baeksang Arts Awards.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

4. Cassandra (Netflix)

Esta minissérie alemã de suspense e ficção científica apresenta uma assistente virtual doméstica dos anos 1970 que é reativada quando uma família se muda para uma casa desocupada há 50 anos. Com uma visão de mundo enraizada nos anos 70, Cassandra busca se integrar à rotina da casa, influenciando as ações da família de maneira cada vez mais intensa.

5. Casa de Davi (Prime Video)

Esta série dramática histórica bíblica americana retrata a ascensão de Davi, desde pastor até sua batalha contra Golias e eventual reinado em Israel por volta de 1000 a.C. A série foi elogiada por seus valores de produção e fidelidade às tradições judaicas e à narrativa bíblica cristã, sendo renovada para uma segunda temporada após atrair 22 milhões de espectadores nos primeiros 17 dias.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

4 doramas que não são romances, mas você precisa assistir!
DORAMAS

4 doramas que não são romances, mas você precisa assistir!
5 doramas viciantes para maratonar no fim de semana
DORAMAS

5 doramas viciantes para maratonar no fim de semana

Compartilhe

Tags