Final explosivo de Os Bucaneiros deixa destino de Nan e Theo em aberto e prepara terreno para terceira temporada
Clique aqui e escute a matéria
O oitavo episódio da 2ª temporada de Os Bucaneiros foi ao ar nesta quarta-feira (6) e mudou completamente os rumos da trama, deixando várias pontas soltas para um possível terceiro ano. Entre as revelações, descobrimos que Nan (Kristine Froseth) está grávida de Theo (Guy Remmers), pouco antes dele anunciar publicamente que não ama mais a esposa e que pretende se divorciar.
A decisão de Theo está ligada à sua vontade de fugir com Lizzy (Aubri Ibrag), que por sua vez aceitou se casar novamente com Hector (Jacob Ifan), mesmo sem amá-lo. O que Lizzy não sabe é que o próprio Hector foi responsável por vazar para a imprensa o caso dela com Theo, criando ainda mais tensão entre os personagens.
O episódio termina com Nan correndo pela praia, em uma cena que, segundo Kristine Froseth, simboliza liberdade e autodescoberta. “Nan está escolhendo ela mesma, o que não fazia há muito tempo. Espero que ela continue correndo e encontre seu próprio caminho, longe de todo o drama”, disse a atriz em entrevista ao Omelete.
Assim como Nan, Theo também demonstra vontade de se afastar de tudo, chegando a renunciar ao título de duque de Tintagel. A decisão abre espaço para novos conflitos, já que sua mãe apresenta um irmão bastardo que ele desconhecia, prometendo uma reviravolta na trama. Com o elenco animado e os fãs ansiosos, o final da temporada deixou a expectativa no ar para uma possível 3ª temporada de Os Bucaneiros, disponível no Apple TV+.
