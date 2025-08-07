Chicago Fire: Daniel Kyri retorna como Darren Ritter na 14ª temporada
O ator Daniel Kyri está de volta a Chicago Fire para interpretar novamente Darren Ritter na 14ª temporada. O próprio artista anunciou o retorno por meio de seus stories no Instagram, revelando que já está gravando cenas da nova leva de episódios, prevista para estrear em outubro nos Estados Unidos.
Apesar da volta, Kyri adiantou que sua participação será limitada. “De volta! Por tempo limitado”, escreveu ele, ao compartilhar uma foto nos bastidores ao lado das colegas Jocelyn Hudon (Lila Novak) e Hanako Greesmith (Violet Mikami).
O ator deixou o elenco fixo no fim da 13ª temporada, exibida até maio, mas o showrunner Andrew Newman já havia indicado a possibilidade de dar sobrevida ao personagem. “Vamos brincar com tudo isso e ver quanto tempo ainda teremos com Daniel e com o personagem que amamos”, declarou ao TVLine.
A nova temporada chega com mudanças no elenco. Entre as baixas confirmadas estão Michael Bradway (Jack Damon) e Jake Lockett (Sam Carver). Em exibição desde 2012, Chicago Fire acompanha a rotina de bombeiros e paramédicos do 51º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Chicago e deu origem a três spin-offs: Chicago P.D., Chicago Med e Chicago Justice.
No Brasil, o 13º ano de Chicago Fire começou a ser exibido pela Universal, ao lado da 12ª temporada de Chicago P.D. e da 10ª temporada de Chicago Med. As séries também estão disponíveis no Universal+ e Globoplay, com exibição semanal de Chicago Fire na Universal TV, às segundas, às 22h20. A 14ª temporada ainda não tem data confirmada para chegar ao país.
