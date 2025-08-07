fechar
BBB 25: Renata e Maike vencem categoria melhor conexão e protagonizam beijão

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 07/08/2025 às 11:50
O pós BBB de Renata tem sido intenso! Após vencer o BBB 25, a sister teve que percorrer algumas atrações da TV Globo, celebrando sua trajetória no reality show e principalmente, revivendo alguns momentos marcantes.

No Prêmio Gshow, Renata e Maike foram eleitos na categoria “melhor conexão”. Após o resultado ser anunciado, os dois protagonizaram um beijão no estúdio.

Logo depois do beijo, Renata brincou dizendo que Maike insistiu muito e quando finalmente conseguiu ficar com ela, acabou eliminado após 5 dias.

“Mais de 80 dias de insistência na Prova de Resistência, aí quando a gente cedeu, cinco dias depois ele saiu”, disse a campeã. Maike, então, se divertiu com a situação.

