BBB 25: Renata chora após embate com Guilherme: “Desmereceu minha trajetória”

O clima pesou entre Renata e Guilherme durante o Sincerão desta segunda-feira(15). Adversários no jogo, os dois se desentenderam durante a dinâmica e Renata não gostou nada das pontuações do brother no ao vivo.

Após a dinâmica, a sister foi para o quarto e desabafou com João Pedro sobre as pontuações de Guilherme, de que ela só ganhou protagonismo no jogo, graças ao embate com Aline.

“Ele ainda veio dizer, no meio do ao vivo, porque eu fui protagonista porque a Aline veio brigar comigo! Vou te dizer viu“, disse Renata, chorando.

“Não conta eu discutir, falar, ir pra cima, defender, comprar meus embates, procurar argumentos pra lutar. Se tu olhar, eu dei check em tudo nesse programa, e ele simplesmente desmereceu toda a minha história nesse minuto“, desabafou.

