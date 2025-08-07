Após passagem morna no BBB 25, Daniele Hypolito volta a trabalhar na Globo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Daniele Hypolito, vista como “planta” no BBB 25, voltou a ser comentarista da Globo após deixar o reality show. Ela, inclusive, já tem postado várias fotos nos bastidores da emissora.

A ex-ginasta foi convocada para comentar a Copa do Mundo de Ginástica Artística 2025 no último sábado (12). “Tem Brasil competindo e valendo medalha”, comentou ela em um vídeo em seu perfil nas redes sociais. O evento foi transmitido pelo SportTV 2.

A irmã de Diego Hypolito se tornou comentarista do SportTV em 2024, em competições envolvendo ginástica. Contudo, ela não tem um contrato fixo com a emissora, é por evento exibido, segundo informações da coluna Outro Canal, do site F5. A ex-ginasta chamou atenção pelo desempenho quando cobriu os Jogos Olímpicos de Paris, na França, pela emissora.

No BBB 25, Daniele Hypólito foi um fracasso. Considerada “planta” na edição, ela se colocou no paredão para defender o seu irmão, Diego Hypolito e acabou eliminada. Com esse comportamento, ela irritou muitos internautas, que não pouparam críticas para seu comportamento morno no jogo.

