2ª temporada de Wandinha terá música inédita de Lady Gaga
A segunda temporada de Wandinha chega à Netflix nesta quarta-feira (6) trazendo uma surpresa para os fãs: Lady Gaga fará uma participação especial e também assina uma faixa inédita para a trilha sonora. A música, intitulada Dead Dance (em tradução livre, Dança Mortal), tem lançamento previsto para o próximo mês, acompanhada de um videoclipe. Segundo o portal Deadline, a estreia do single será alinhada à participação da artista na série.
Na trama, Gaga interpretará Rosaline Rotwood, descrita como uma lendária professora que cruza o caminho de Wandinha Addams (Jenna Ortega) na Escola Nunca Mais. A canção inédita teria sido gravada com a mesma equipe responsável por Mayhem, álbum mais recente da cantora, lançado em março deste ano. Procurada, a equipe da artista preferiu não comentar a produção musical.
Além da estrela pop, a nova temporada conta com reforços de peso no elenco, como Steve Buscemi, Thandiwe Newton, Billie Piper, Noah Taylor, Christopher Lloyd, Joanna Lumley, Haley Joel Osment, Frances O’Connor e Heather Matarazzo. Do elenco original, retornam Emma Myers, Catherine Zeta-Jones (Morticia), Luis Guzmán (Gomez), Isaac Ordonez (Pugsley) e Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Richie Santiago).
Inspirada na obra criada em 1938, Wandinha vem conquistando novos públicos ao longo das décadas. A primeira temporada, lançada em 2022, trouxe a personagem para uma nova geração e segue disponível na Netflix. A segunda temporada será dividida em duas partes: a primeira estreia em 6 de agosto e a segunda chega em 3 de setembro.
