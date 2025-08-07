2ª temporada de Twisted Metal já tem data para estrear no Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A HBO Max anunciou nesta segunda-feira (4) a data oficial de lançamento da segunda temporada de Twisted Metal no Brasil. A nova leva de episódios chega ao serviço de streaming no dia 10 de agosto, trazendo de volta o violento e caótico torneio que deu origem à série, baseada na famosa franquia de jogos do PlayStation.

Nos Estados Unidos, a série já foi retomada em 31 de julho pelo Peacock, serviço que exibe a produção internacionalmente, com uma estreia especial de três episódios. A trama acompanha os protagonistas interpretados por Anthony Mackie e Stephanie Beatriz, enquanto disputam o torneio mortal que é o coração da história. Além deles, o elenco conta com Michael James Shaw, Saylor Bell Curda e Lisa Gilroy, que retornam com participações recorrentes.

A segunda temporada traz ainda reforços no elenco, como os retornos de Joe Seanoa e Will Arnett, e novas adições de peso: Anthony Carrigan, Richard de Klerk, Patty Guggenheim e Tiana Okoye. A expectativa é que o conflito entre os personagens ganhe ainda mais intensidade, mantendo o tom dark e cheio de ação que marcou a primeira temporada.

No Brasil, os fãs já podem conferir a primeira temporada de Twisted Metal disponível no HBO Max, enquanto se preparam para a estreia da continuação, marcada para o próximo dia 10. A série, com sua mistura de drama, violência e humor negro, promete continuar explorando a loucura do universo criado pelo game original.