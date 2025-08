Krysten Ritter revela empolgação para reviver Jessica Jones em Demolidor: Renascido

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A atriz Krysten Ritter está oficialmente de volta ao Universo Marvel e não esconde a empolgação por reviver Jessica Jones na segunda temporada de Demolidor: Renascido. Após protagonizar sua própria série na Netflix entre 2015 e 2019, a atriz retorna para interpretar a investigadora com superforça ao lado de antigos colegas da franquia.

Em entrevista ao ScreenRant, Ritter compartilhou sua animação com o reencontro com Charlie Cox, o intérprete de Matt Murdock. “Foi como se o tempo não tivesse passado. No meu primeiro dia, fiquei olhando ao redor como se estivéssemos de volta. Foi incrível”, afirmou.

A atriz também destacou o quanto tem sido criativamente gratificante equilibrar Jessica Jones com sua personagem Mia em Dexter: Ressurreição, outra produção recente. “Que ano incrível estou tendo! Acho que os fãs vão ficar muito, muito animados. Estamos fazendo coisas legais”, completou. Apesar de não revelar detalhes da trama, tudo indica que Jessica terá papel importante ao lado do Demolidor na luta contra o Rei do Crime, agora eleito prefeito de Nova York.

A nova temporada marca o retorno de boa parte do elenco original da Marvel na Netflix. Além de Cox e Ritter, voltam também Vincent D’Onofrio (Wilson Fisk), Deborah Ann Woll (Karen Page), Elden Henson (Foggy Nelson), Jon Bernthal (Justiceiro) e Wilson Bethel (Mercenário). A série traz ainda novos nomes como Hunter Doohan, Michael Gandolfini e Kamar de los Reyes, este último homenageado na produção após falecer pouco depois das gravações.

Com Dario Scarpadane como showrunner, Demolidor: Renascido já tem sua primeira temporada disponível no Disney+. A estreia da segunda temporada está prevista para 2026.

