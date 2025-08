BBB 25: Vinicius abre o coração e se declara bissexual: “Nunca tive coragem de falar”

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O início da madrugada rendeu momentos de fortes emoções entre os brothers no BBB 25. Com música e cooler no gramado da casa mais vigiada do Brasil, Vinicius acabou abrindo o coração e fez uma revelação para os colegas de confinamento.

“Eu nunca falei sobre isso aqui, mas…Um dos meus maiores problemas é decepcionar o meu pai e a minha mãe em relação à minha sexualidade”, disse ele.

O brother então acabou revelando que é bissexual e que nunca teve coragem de falar isso abertamente. Vinicius então acabou acolhido por Guilherme, Delma e Vitória Strada.

“Eu sou bissexual e eles não sabem disso. Eu nunca tive coragem de falar isso para eles. E eu sempre tive medo de decepção”, desabafou.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br