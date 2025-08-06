fechar
Atriz que interpretou Addy em The Walking Dead morre aos 33 anos

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 06/08/2025 às 20:37
A atriz Kelley Mack, que interpretou Addy na série The Walking Dead, faleceu aos 33 anos no último sábado (2), em Cincinnati, sua cidade natal nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela família da artista por meio de um comunicado nas redes sociais.

Segundo a nota, Kelley lutava contra um glioma do sistema nervoso central. “É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento da nossa querida Kelley. Uma luz tão brilhante e fervorosa se transferiu para o além, para onde todos nós eventualmente devemos ir”, diz o texto.

A mensagem, escrita por sua irmã mais nova, ainda destacou que a atriz partiu de forma tranquila: “Kelley faleceu em paz na noite de sábado, com sua amorosa mãe Kristen e sua fiel tia Karen presentes. Kelley já chegou para muitos de seus entes queridos na forma de várias borboletas. Ela fará muita falta a muitos, com uma profundidade que as palavras não conseguem expressar.”

Nascida em 10 de julho de 1992, Mack se formou na Hinsdale Central High School em 2010 e concluiu o curso de cinema na Universidade de Chapman em 2014. Morando em Los Angeles, construiu uma sólida carreira como atriz e produtora, acumulando 35 papéis e cinco trabalhos como produtora. Sua passagem por The Walking Dead marcou a nona temporada da série, na qual viveu a personagem Addy.

