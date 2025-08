Anjos do Deserto expõe resgate tenso e dilemas morais em missão feminina no Afeganistão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Anjos do Deserto (Dirty Angels), lançado em 2024 sob direção de Martin Campbell, é um thriller de guerra que aposta no protagonismo feminino em uma missão clandestina em plena retirada das tropas americanas do Afeganistão. No centro da trama está um grupo de mulheres da elite das forças armadas que, disfarçadas de equipe humanitária, parte para resgatar adolescentes mantidas reféns por grupos extremistas.

A protagonista, interpretada por Eva Green, lidera essa missão perigosa, marcada por tensão crescente, riscos físicos e dilemas morais. A narrativa se desenrola em um cenário instável, onde a violência é constante e a linha entre certo e errado se torna cada vez mais nebulosa. O filme mescla ação intensa com um subtexto dramático que questiona o papel das mulheres em ambientes dominados historicamente por figuras masculinas.

O elenco reúne nomes como Maria Bakalova, Ruby Rose, Jojo T. Gibbs, Rona-Lee Shim’on e Reza Brojerdi, compondo uma equipe diversificada que foge dos estereótipos tradicionais. As personagens são apresentadas como agentes experientes, determinadas e emocionalmente complexas, o que contribui para tornar a história mais envolvente. Apesar disso, parte da crítica apontou falhas no desenvolvimento mais profundo de algumas figuras centrais, o que teria enfraquecido o impacto dramático em certos momentos.

Com cerca de 104 minutos de duração, Anjos do Deserto é marcado por um ritmo firme, cenas de ação bem coreografadas e um tom sério que acompanha toda a narrativa. Ainda que tenha recebido avaliações moderadas do público, o filme se destaca por trazer à tona um olhar pouco explorado: o da força, estratégia e vulnerabilidade feminina em zonas de conflito. A produção não apenas entretém com sequências tensas, mas também provoca reflexões sobre ética, violência e o custo humano da guerra.

