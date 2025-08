Netflix traz Calibre, suspense psicológico sobre amizade, crime e consequências

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O longa Calibre, dirigido e roteirizado por Matt Palmer, estreou mundialmente em 29 de junho de 2018 através da Netflix, após sua primeira exibição no Festival Internacional de Cinema de Edimburgo em 22 de junho de 2018. A produção britânica tem 101 minutos de duração e apresenta-se como um thriller psicológico de caráter lento e crescente tensão.

Dois amigos de longa data, Vaughn (Jack Lowden) e Marcus (Martin McCann), partem em uma viagem de caça às remotas terras altas da Escócia. A ocasião, planejada para celebrar a gravidez da noiva de Vaughn, toma um rumo trágico quando um disparo acidental vitima uma criança local. A partir desse ponto, os dois tentam encobrir o ocorrido, desencadeando uma série de conflitos com os moradores da vila próxima.

O filme explora a escalada de tensão psicológica conforme os protagonistas lidam com culpa, moralidade e a deterioração de sua amizade. As decisões para esconder o acontecimento inicial levam a consequências cada vez mais graves, promovendo um choque ético e emocional ao longo da narrativa.

A direção de fotografia, assinada por Márk Györi, utiliza longos planos e ambientação escura para conferir uma atmosfera densa. Nas cenas iniciais, há movimentos amplos e pausados; após o incidente, a câmera adota planos fixos e silenciosos, amplificando o sentimento de culpa e isolamento dos personagens.

O personagem Logan McClay, interpretado por Tony Curran, representa a liderança local e reflete as tensões econômicas e sociais da comunidade isolada, que vive com escassez de oportunidades e desconfiança em relação aos visitantes. O filme evita retratar os moradores rurais como figuras caricatas, optando por uma abordagem mais complexa e humana.

Calibre recebeu críticas amplamente favoráveis: possui taxa de aprovação estimada em 95?% no Rotten Tomatoes e pontuação média de 76/100 no Metacritic, com base em diversas análises especializadas. Foi agraciado com o Michael Powell Award de Melhor Filme Britânico no Festival de Edimburgo e recebeu destaque em premiações escocesas e britânicas, como o BAFTA Scotland Awards.

