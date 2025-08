Ana Hickmann troca Record pela RedeTV!, para celebrar o retorno de Edu Guedes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Ana Hickmann decidiu trocar a Record pela RedeTV!, por um dia, para prestigiar o retorno do marido, Edu Guedes, à televisão. A loira será a convidada especial do Fica com a Gente da próxima terça-feira (5), data em que o chef voltará a apresentação da atração matinal.

Depois de descobrir um câncer de pâncreas e ficar afastado das funções de apresentador, Edu Guedes retorna aos estúdios da emissora em São Paulo e escolheu a esposa para viver esse momento ao seu lado.

Segundo a assessoria de imprensa da RedeTV!, Ana Hickmann vai participar ao vivo do Fica com a Gente e não estará no palco do Hoje em Dia, que é transmitido na mesma faixa horária, às 10h.

A ideia da produção da atração é que o retorno de Edu Guedes seja o mais especial e emocionante possível. O apresentador deve falar abertamente sobre a situação que viveu, ao lado da esposa, Ana Hickmann.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br