Que horas começa Vale Tudo hoje (17/10)? Veja horário e o que esperar do último capítulo

"Vale Tudo" chega a seus momentos decisivos. É hora de descobrir quem matou Odete Roitman; saiba o que deve vir por aí e confira horário.

Por Thallys Menezes Publicado em 17/10/2025 às 8:34 | Atualizado em 17/10/2025 às 8:41
Odete em Vale Tudo
Odete em Vale Tudo - Reprodução/Globo

Chegou o dia do desfecho mais aguardado pelos noveleiros: o último capítulo de "Vale Tudo"!

O assassino de Odete (Deborah Bloch) finalmente será revelado, assim como os desfechos de Raquel (Taís Araújo), Maria de Fátima (Bella Campos) e todos os personagens amados ou odiados pelos espectadores. Saiba tudo!

Resumo da novela Vale Tudo hoje (17/10)

A Globo não divulgou oficialmente o resumo do último capítulo de "Vale Tudo". Porém, apurações do UOL, Notícias da TV e O Tempo indicam o que deve ocorrer: 

  • Marco Aurélio é preso e recebe visita de Tiago.
  • Com o sucesso do Paladar, Raquel vive momentos tranquilos com Bartolomeu e Poliana.
  • Afonso e Solange encerram sua trajetória na praia, celebrando a vida com os filhos.
  • Freitas surge em um bangalô paradisíaco.
  • Heleninha é liberada pela polícia e aparece ao lado de Celina, Eugênio, Renato e Tiago.
  • Fátima e César aparecem juntos em um haras ao lado de um novo personagem, Carvana. 
  • Afonso, Solange, Sardinha e os gêmeos celebram a vida na praia.
  • Raquel e Ivan se casam e recebem amigos e familiares em sua nova mansão.
  • Laís e Cecília também se casam.
  • O mistério sobre a morte de Odete é revelado.

*Os acontecimentos de cada capítulo estão sujeitos a alterações na edição.

Que horas começa o final de Vale Tudo (17/10)?

"Vale Tudo" terá seu último capítulo exibido nesta sexta-feira (17/10) às 21h20, após o Jornal Nacional.

Após a novela, vai ao ar o Globo Repórter.

