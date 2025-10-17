Que horas começa Vale Tudo hoje (17/10)? Veja horário e o que esperar do último capítulo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

"Vale Tudo" chega a seus momentos decisivos. É hora de descobrir quem matou Odete Roitman; saiba o que deve vir por aí e confira horário.

Clique aqui e escute a matéria

Chegou o dia do desfecho mais aguardado pelos noveleiros: o último capítulo de "Vale Tudo"!

O assassino de Odete (Deborah Bloch) finalmente será revelado, assim como os desfechos de Raquel (Taís Araújo), Maria de Fátima (Bella Campos) e todos os personagens amados ou odiados pelos espectadores. Saiba tudo!

Resumo da novela Vale Tudo hoje (17/10)

A Globo não divulgou oficialmente o resumo do último capítulo de "Vale Tudo". Porém, apurações do UOL, Notícias da TV e O Tempo indicam o que deve ocorrer:

Marco Aurélio é preso e recebe visita de Tiago.

Com o sucesso do Paladar, Raquel vive momentos tranquilos com Bartolomeu e Poliana.

Afonso e Solange encerram sua trajetória na praia, celebrando a vida com os filhos.

Freitas surge em um bangalô paradisíaco.

Heleninha é liberada pela polícia e aparece ao lado de Celina, Eugênio, Renato e Tiago.

Fátima e César aparecem juntos em um haras ao lado de um novo personagem, Carvana.

Afonso, Solange, Sardinha e os gêmeos celebram a vida na praia.

Raquel e Ivan se casam e recebem amigos e familiares em sua nova mansão.

Laís e Cecília também se casam.

O mistério sobre a morte de Odete é revelado.



*Os acontecimentos de cada capítulo estão sujeitos a alterações na edição.

Que horas começa o final de Vale Tudo (17/10)?

"Vale Tudo" terá seu último capítulo exibido nesta sexta-feira (17/10) às 21h20, após o Jornal Nacional.

Após a novela, vai ao ar o Globo Repórter.