Que horas começa Vale Tudo hoje (17/10)? Veja horário e o que esperar do último capítulo
"Vale Tudo" chega a seus momentos decisivos. É hora de descobrir quem matou Odete Roitman; saiba o que deve vir por aí e confira horário.
Chegou o dia do desfecho mais aguardado pelos noveleiros: o último capítulo de "Vale Tudo"!
O assassino de Odete (Deborah Bloch) finalmente será revelado, assim como os desfechos de Raquel (Taís Araújo), Maria de Fátima (Bella Campos) e todos os personagens amados ou odiados pelos espectadores. Saiba tudo!
Resumo da novela Vale Tudo hoje (17/10)
A Globo não divulgou oficialmente o resumo do último capítulo de "Vale Tudo". Porém, apurações do UOL, Notícias da TV e O Tempo indicam o que deve ocorrer:
- Marco Aurélio é preso e recebe visita de Tiago.
- Com o sucesso do Paladar, Raquel vive momentos tranquilos com Bartolomeu e Poliana.
- Afonso e Solange encerram sua trajetória na praia, celebrando a vida com os filhos.
- Freitas surge em um bangalô paradisíaco.
- Heleninha é liberada pela polícia e aparece ao lado de Celina, Eugênio, Renato e Tiago.
- Fátima e César aparecem juntos em um haras ao lado de um novo personagem, Carvana.
- Afonso, Solange, Sardinha e os gêmeos celebram a vida na praia.
- Raquel e Ivan se casam e recebem amigos e familiares em sua nova mansão.
- Laís e Cecília também se casam.
- O mistério sobre a morte de Odete é revelado.
*Os acontecimentos de cada capítulo estão sujeitos a alterações na edição.
Que horas começa o final de Vale Tudo (17/10)?
"Vale Tudo" terá seu último capítulo exibido nesta sexta-feira (17/10) às 21h20, após o Jornal Nacional.
Após a novela, vai ao ar o Globo Repórter.