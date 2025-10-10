Que horas começa Vale Tudo hoje (10/10)? Maria de Fátima sofre após morte de Odete

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os problemas de Maria de Fátima estão só começando! Suspeita da morte de Odete Roitman em "Vale Tudo", a vilãzinha passará por uma péssima fase.

Após a morte de Odete Roitman, Maria de Fátima passa por uma maré de azar em "Vale Tudo"!

A filha de Raquel passará por rejeição, problemas financeiros e será criticada nas redes sociais. Saiba tudo!

Resumo da novela Vale Tudo hoje (09/10)

Daniela é contratada pela Paladar como advogada. Marco Aurélio e Leila vislumbram assumir a TCA. Maria de Fátima é ameaçada de despejo e é cancelada nas redes sociais. Cecilia e Laís descobrem uma informação importante sobre Luiz. César despreza Maria de Fátima. Raquel aconselha Maria de Fátima a arrumar um emprego. Leonardo tem uma convulsão e desmaia.

Resumo de Vale Tudo - Amanhã (11/10)

Celina avisa a Afonso e Solange que os exames de Leonardo estão bons e que o transplante será realizado. Sardinha debocha de Maria de Fátima quando ela pede emprego na Tomorrow. Raquel se nega a contratar Maria de Fátima para trabalhar na Paladar. Maria de Fátima deixa o apart-hotel. Daniela e Luciano se casam. Solange avisa a Afonso que Leonardo sofreu nova convulsão. Fernando acalma Solange.

Fonte: Gshow

*O resumo é uma previsão. Os acontecimentos de cada capítulo estão sujeitos a alterações na edição

Horário Vale Tudo hoje (10/10)

"Vale Tudo" vai ao ar nesta sexta-feira (10/10) às 21h20, após o Jornal Nacional.

Após a novela, vai ao ar o Globo Repórter.