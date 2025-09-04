Que horas é a novela Vale Tudo hoje (04/09)? Odete decide tirar Leonardo da casa de Ana Clara!
Novas reviravoltas em "Vale Tudo"! Após cuidar de Leonardo, Odete Roitman resolve tirar o filho das garras da gananciosa Ana Clara.
A doença de Afonso continua a avançar em "Vale Tudo"!
Em novo capítulo, o personagem de Humberto Carrão recebe uma má notícia sobre seu diagnóstico. Além disso, Odete (Deborah Bloch) decide tirar Leonardo (Guilherme Magon) das mãos de Ana Clara (Samantha Jones). Veja resumo e horário do dia!
Resumo dos próximos capítulos de Vale Tudo
Quinta-feira (04/09)
Mesmo na companhia de César, Odete não consegue deixar de pensar em Leonardo. Heleninha pede desculpas a Ana Clara pelo comportamento de Odete. Dr. Fernando avisa a Afonso e a Solange que só com o resultado dos exames saberá se a medicação está surtindo o resultado esperado.
Odete chega com dois enfermeiros na casa de Ana Clara para levar Leonardo, e a jovem implora uma última chance. Solange decide passar uns dias na casa de Afonso.
Marco Aurélio promete ressarcir Odete da quantia de dinheiro desviada da TCA. Dr. Fernando comunica a Solange que Afonso precisará de um transplante de medula.
Raquel aconselha Pascoal a revelar a Gilda que gosta dela. Consuêlo se surpreende com a festa-surpresa de suas bodas com Jarbas, e é pedida em casamento novamente pelo marido. Consuêlo flagra Aldeíde com André.
Sexta-feira (05/09)
Consuêlo acusa Aldeíde de pervertida. André deixa claro a Consuêlo que não terminará seu namoro com Aldeíde. Eugênio mostra a Celina e Odete a postagem que Maria de Fátima fez em seu perfil, expondo a família Roitman.
André se muda para a casa de Poliana e Aldeíde. Afonso diz que não vai seguir com o tratamento, e Solange tenta animá-lo. Odete decide fazer um encontro em família e convoca Afonso. Odete chega à casa de Celina acompanhada de César, deixando todos constrangidos.
Que horas começa Vale Tudo hoje (04/09)?
"Vale Tudo" vai ao ar nesta quinta-feira (04/09) às 21h20, após o Jornal Nacional. Depois da novela, será exibido o reality show Estrela da Casa.