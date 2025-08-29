fechar
Que horas começa Vale Tudo hoje (29/08)? Odete descobre novidade chocante sobre o filho

Odete Roitman se verá em uma situação difícil em "Vale Tudo"! A vilã das vilãs fará uma descoberta surpreendente sobre seu filho, Leonardo.

Por Thallys Menezes Publicado em 29/08/2025 às 18:24
Odete em Vale Tudo
Odete em Vale Tudo - Reprodução/Globo

A poderosa Odete Roitman se vê em uma situação difícil em "Vale Tudo"!

Nesta sexta (29), a vilã interpretada por Deborah Bloch será chantageada pela ambiciosa Ana Clara (Samantha Jones). Confira resumo e horário! 

Resumo novela Vale Tudo hoje (29/08)

Ivan mostra a Raquel o espaço onde ele irá abrir uma agência de viagens a custos acessíveis. Ivan, Pascoal e Gilda ajudam Raquel e Poliana a colocar os equipamentos de volta na casa da Paladar.

Odete fica em choque quando Heleninha comenta sobre uma moça que conheceu no grupo do AA chamada Ana Clara. Afonso avisa a Odete que renunciou à herança da mãe. Solange compartilha com Sardinha sua preocupação com Afonso. Ana Clara comunica a Odete que está casada com Leonardo. Solange questiona Afonso sobre sua saúde.

Resumo novela Vale Tudo amanhã (30/08)

Solange conta para Afonso que ele é o pai dos filhos que espera. Afonso conta à família que está com câncer e que os filhos que Solange espera são seus. Maria de Fátima aborda Odete e César para conseguir a pensão do ex-amante. Dr. Fernando explica a Afonso e Solange o processo do tratamento e as possibilidades de compatibilidade para o transplante de medula.

Heleninha comunica a Afonso o resultado do exame para compatibilidade que ela, Celina e Odete fizeram. Odete leva um enfermeiro para coletar sangue de Leonardo sem avisar o motivo para Ana Clara, que descobre o nome do laboratório. Odete recebe o resultado do exame de Leonardo.

Horário Vale Tudo hoje (29/08)?

"Vale Tudo" será exibida nesta sexta-feira (29/08) às 21h20, após o Jornal Nacional. Após a novela, vai ao ar o reality Estrela da Casa.

