Que horas começa a novela Vale Tudo hoje (28/08)? Celina devolve a Paladar para Raquel
Celina volta atrás em "Vale Tudo"! A controversa personagem decide devolver a casa da empresa Paladar para Raquel, que batalhará para recomeçar.
Nova reviravolta na vida de Raquel (Taís Araújo) em "Vale Tudo"!
Arrependida, Celina (Malu Galli) decide comprar a casa da Paladar e entregar para a ex-sócia, desafiando os desmandos de Odete (Deborah Bloch). Confira resumo e horário!
Resumo Vale Tudo - Quinta-feira (28/08)
Raquel despreza Maria de Fátima. Afonso entrega a Odete o relatório que fez sobre as finanças da TCA, onde constata que Marco Aurélio vem extorquindo a empresa há anos. Afonso passa mal. Ana Clara conversa com Leonardo sobre sua intenção de se casar com ele. Igor nota o cansaço de Afonso.
Odete confronta Marco Aurélio. Ivan pressiona Gerson a confessar que foi Odete quem armou contra ele. Maria de Fátima avisa a Afonso que o filho que espera não é dele. Celina compra a casa da Paladar e coloca no nome de Raquel e Poliana. Celina pede segredo a Odete sobre sua aquisição, e Heleninha ouve.
Resumo Vale Tudo - Sexta-feira (29/08)
Odete despista Heleninha, e Celina agradece à irmã. Ana Clara tem a impressão de que Leonardo entende o que ela diz. Ivan mostra a Raquel o espaço onde ele irá abrir uma agência de viagens a custos acessíveis. Ivan, Pascoal e Gilda ajudam Raquel e Poliana a colocar os equipamentos de volta na casa da Paladar.
Odete fica em choque quando Heleninha comenta sobre uma moça que conheceu no grupo do AA chamada Ana Clara. Afonso avisa a Odete que renunciou à herança da mãe. Solange compartilha com Sardinha sua preocupação com Afonso. Ana Clara comunica a Odete que está casada com Leonardo. Solange questiona Afonso sobre sua saúde.
Horário Vale Tudo hoje (28/08)
"Vale Tudo" vai ao ar nesta quinta-feira (28/08), às 21h20, após o Jornal Nacional. Após a novela, a Globo exibe o reality "Estrela da Casa".