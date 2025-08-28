Que horas começa a novela Vale Tudo hoje (28/08)? Celina devolve a Paladar para Raquel

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Celina volta atrás em "Vale Tudo"! A controversa personagem decide devolver a casa da empresa Paladar para Raquel, que batalhará para recomeçar.

Clique aqui e escute a matéria

Nova reviravolta na vida de Raquel (Taís Araújo) em "Vale Tudo"!

Arrependida, Celina (Malu Galli) decide comprar a casa da Paladar e entregar para a ex-sócia, desafiando os desmandos de Odete (Deborah Bloch). Confira resumo e horário!

Resumo Vale Tudo - Quinta-feira (28/08)



Raquel despreza Maria de Fátima. Afonso entrega a Odete o relatório que fez sobre as finanças da TCA, onde constata que Marco Aurélio vem extorquindo a empresa há anos. Afonso passa mal. Ana Clara conversa com Leonardo sobre sua intenção de se casar com ele. Igor nota o cansaço de Afonso.

Odete confronta Marco Aurélio. Ivan pressiona Gerson a confessar que foi Odete quem armou contra ele. Maria de Fátima avisa a Afonso que o filho que espera não é dele. Celina compra a casa da Paladar e coloca no nome de Raquel e Poliana. Celina pede segredo a Odete sobre sua aquisição, e Heleninha ouve.

Resumo Vale Tudo - Sexta-feira (29/08)



Odete despista Heleninha, e Celina agradece à irmã. Ana Clara tem a impressão de que Leonardo entende o que ela diz. Ivan mostra a Raquel o espaço onde ele irá abrir uma agência de viagens a custos acessíveis. Ivan, Pascoal e Gilda ajudam Raquel e Poliana a colocar os equipamentos de volta na casa da Paladar.

Odete fica em choque quando Heleninha comenta sobre uma moça que conheceu no grupo do AA chamada Ana Clara. Afonso avisa a Odete que renunciou à herança da mãe. Solange compartilha com Sardinha sua preocupação com Afonso. Ana Clara comunica a Odete que está casada com Leonardo. Solange questiona Afonso sobre sua saúde.

Horário Vale Tudo hoje (28/08)

"Vale Tudo" vai ao ar nesta quinta-feira (28/08), às 21h20, após o Jornal Nacional. Após a novela, a Globo exibe o reality "Estrela da Casa".