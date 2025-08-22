fechar
Horário da novela Vale Tudo hoje (22/08): Afonso expulsa Maria de Fátima de casa!

É treta em "Vale Tudo"! Afonso dará um basta no seu casamento com Maria de Fátima após descobrir a traição da esposa com César; saiba tudo.

Por Thallys Menezes Publicado em 22/08/2025 às 14:15
Afonso (Humberto Carrão) em "Vale Tudo"
Afonso (Humberto Carrão) em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo

A casa de Maria de Fátima vai cair em "Vale Tudo"!

A vigarista interpretada por Bella Campos será escorraçada da mansão dos Roitman por Afonso, após a descoberta da traição com César (Cauã Reymond). Confira tudo!

Resumo do capítulo da novela Vale Tudo hoje (22/08)

Afonso expulsa Maria de Fátima de casa e termina a relação com ela. Celina impede que Maria de Fátima leve as roupas que comprou com o dinheiro de sua família. André fica sabendo que o patrocinador comprou a Estrela, uma égua campeã, para ele. Odete tem embate com Maria de Fátima, que acaba contando que Celina é sócia de Raquel. Odete se sente traída por Celina e ameaça contar a Heleninha sobre a sociedade da irmã com Raquel.

Maria de Fátima chega ao apart hotel e vê que César retirou seus pertences do apartamento. Olavo sugere que Maria de Fátima peça ajuda a Raquel. Bartolomeu diz a Eunice que está vasculhando a vida de Gerson. Afonso procura Solange para pedir desculpas. Marco Aurélio manda Freitas demitir César. Aldeíde empresta o dinheiro da fiança, e Ivan é liberado da cadeia. Odete ameaça contar sobre a sociedade de Celina com Raquel se a irmã não vender a parte dela na Paladar.

Que horas começa Vale Tudo hoje (22/08)?

"Vale Tudo" vai ao ar nesta sexta-feira (22/08) às 21h20, depois do Jornal Nacional ir ao ar.

