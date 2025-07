Quem matou Odete Roitman na primeira versão? Novo assassino da vilã foi definido

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um mistério daqueles vai invadir "Vale Tudo" nos últimos capítulos! Assim como na primeira novela, Odete vai morrer; relembre identidade do assassino.

Clique aqui e escute a matéria

Afinal, que vai matar Odete Roitman (Debora Bloch) em "Vale Tudo"?

Na primeira versão da trama, a morte da dona da TCA, interpretada por Beatriz Segall, nos últimos capítulos da novela parou o Brasil.

Relembre quem foi o assassino da vilã em 1988!

Quem matou Odete Roitman na primeira versão?

Na "Vale Tudo" original, a autora do crime foi Leila (Cássia Kis), movida por ciúmes e sem saber que cometeria um erro trágico.

Ao descobrir o envolvimento do marido, Marco Aurélio (Reginaldo Faria), com Maria de Fátima (Gloria Pires), Leila decide confrontá-lo no local onde ele costumava encontrar suas amantes.

Ao ver uma figura atrás da porta, atira sem pensar. Só depois se revela que a vítima era Odete. Após confessar o crime a familiares, Leila foge do país com o marido e o filho.

Tomada pela emoção, ela vê uma silhueta por trás da porta e dispara, acreditando estar matando Fátima. No entanto, a vítima era Odete.

No fim da trama, Leila foge do país com o marido e o filho, encerrando o mistério que manteve o Brasil em suspense.

Quem vai matar Odete Roitman no remake?

Manuela Dias, responsável pelo texto do remake, já indicou que o assassino da nova versão pode ser diferente. Recentemente, a autora deu possíveis pistas do que vem aí.

"Eu tenho um assassino. Eu descobri ele por acaso, mas eu ainda não sei, eu preciso continuar seguindo as pistas para ver se realmente a suspeita recai sobre o personagem correto", revelou em entrevista ao podcast O Assunto, com Natuza Nery.

Nas redes sociais, os fãs apostam em nomes como Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond) ou Leonardo (Guilherme Magon), filho da vilã cuja sobrevivência é mantida em segredo.