Odete fica com César em Vale Tudo? Casal tem transa quente em local público

Um casal novo (e quente) vem aí em "Vale Tudo"!

Nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo, César (Cauã Reymond) vai conquistar de vez a atenção de Odete (Débora Bloch), com direito a momentos íntimos de dirar o fôlego.

Vale Tudo: César e Odete transam no capô do carro

Odete Roitman, do remake de Vale Tudo, é considerada uma "Sugar Mommy" por internautas. - Reprodução/Globo

Após dispensar Walter (Leandro Lima) e Mauro Sérgio (Thomás Aquino), a empresária se deixará envolver pelo charme ousado do modelo, que dominará o jogo de sedução com criatividade e provocação, como revela matéria do Resumo das Novelas On.

Em uma de suas investidas, César surpreende Odete ao levá-la para um terreno baldio, afastado e escuro, onde monta um cenário inusitado de conquista: ele dança sob os faróis do carro em clima sedutor.

Odete entra na brincadeira com champanhe e os dois se entregam à paixão sobre o capô do veículo.

No outro dia, Odete aparece animada na casa de Celina (Malu Galli) com um bom humor que não passa despercebido.

Questionada, ela não esconde que está de romance novo, e claramente se divertindo com isso.

A cena deve ir ao ar no dia 14 de agosto.

O que acontece com Odete e César em Vale Tudo 1988?

Na versão original da novela, os personagens também se envolveram. Apaixonada por César (Carlos Alberto Riccelli), Odete (Beatriz Segall) chega a pensar em abrir mão da TCA e se afastar da família para viver ao lado do modelo.

O que ela não imagina é que, nos bastidores, César planeja escapar do país com Maria de Fátima (Gloria Pires), usando o dinheiro da milionária para bancar a fuga. Ao descobrir a traição, Odete age rápido e impede o plano, frustrando os dois golpistas.

Apesar disso, o envolvimento entre ela e César não dura. Sem qualquer sentimento, César a enfrenta, ridiculariza a diferença de idade entre eles e ainda exige uma quantia em dinheiro, ameaçando se vingar caso não seja atendido.

Na reta final, Odete é assassinada por Leila (Cássia Kis) e César se junta novamente a Fátima, vivendo no bem bom após arranjar o casamento da trapaceira com um príncipe italiano.